الوكالة الوطنية للإعلام: الطائرات المسيرة الإسرائيلية تواصل التحليق بشكل متواصل في أجواء منطقة مرجعيون حيث لا تغادر الأجواء منذ أيام وتسجل تحليقًا كثيفًا على مدار الساعات الـ24 من دون إنقطاع

