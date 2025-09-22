فرنسا والسعودية تعتزمان جمع العشرات من زعماء العالم لحشد الدعم لحل الدولتين

تعتزم فرنسا والسعودية جمع العشرات من زعماء العالم لحشد الدعم لحل الدولتين.



ومن المتوقع أن يعترف عدد منهم رسميًا بدولة فلسطينية، وهي خطوة قد تثير ردود فعل عنيفية من إسرائيل والولايات المتحدة.



وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إنّ إسرائيل والولايات المتحدة ستقاطعان القمة، واصفًا الحدث بأنه "سيرك".



وأكّد مسؤولون إسرائيليون أنّ إسرائيل تدرس احتمال الرد على ذلك بضم جزء من الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى اتخاذ إجراءات ثنائية محددة ضد باريس.



وحذّرت الإدارة الأميركية أيضًا، من عواقب محتملة على من يتخذ إجراءات ضد إسرائيل، بما في ذلك فرنسا التي يستضيف رئيسها إيمانويل ماكرون قمة نيويورك.