الوكالة الوطنية: حريق على تل نحاس- كفركلا قرب مركز "اليونيفيل" وسيارات الدفاع المدنيّ توجهت من مركز القليعة الى المكان

آخر الأخبار
2025-09-22 | 07:02
الوكالة الوطنية: حريق على تل نحاس- كفركلا قرب مركز "اليونيفيل" وسيارات الدفاع المدنيّ توجهت من مركز القليعة الى المكان

 
 
آخر الأخبار

أ.ف.ب عن الشرطة ومصادر أمنية: 23 قتيلًا في غارة جوية في منطقة باكستانية حدودية
التحكم المروري: جريح نتيجة اصطدام مركبة واحتراقها على اوتوستراد البالما باتجاه طرابلس
آخر الأخبار

LBCI
خبر عاجل
08:45

نتنياهو خلال رفعِ كأسٍ بمناسبة حلول رأسِ السنة: نحن في خِضَمِّ صراعٍ نَنتصِرُ فيه على أعدائنا ويجب أن نُدمّرَ المحور الإيرانيّ وهذا ما ينتظرنا في العامِ المقبل الذي قد يكون عامًا تاريخياً لأمنِ إسرائيل

LBCI
آخر الأخبار
08:43

بدء جلسة مجلس الوزراء بالوقوف دقيقة صمت عن أرواح شهداء بنت جبيل

LBCI
آخر الأخبار
08:42

نتنياهو خلال رفعِ كأسٍ مع منتدىِ هيئةِ الأركان: يجبُ أن ندمرَ المحورَ الإيرانيّ وهذا ما ينتظرُنا في العامِ المقبل

LBCI
آخر الأخبار
08:40

إسلامي: روسيا وإيران ستوقعان اتفاقيات لبناء وحدات طاقة نووية جديدة

LBCI
آخر الأخبار
08:43

بدء جلسة مجلس الوزراء بالوقوف دقيقة صمت عن أرواح شهداء بنت جبيل

LBCI
آخر الأخبار
08:42

نتنياهو خلال رفعِ كأسٍ مع منتدىِ هيئةِ الأركان: يجبُ أن ندمرَ المحورَ الإيرانيّ وهذا ما ينتظرُنا في العامِ المقبل

LBCI
آخر الأخبار
08:40

إسلامي: روسيا وإيران ستوقعان اتفاقيات لبناء وحدات طاقة نووية جديدة

LBCI
أخبار دولية
08:40

بوتين: مستعدون لتمديد آخر معاهدة للحد من الأسلحة النووية بين موسكو وواشنطن

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-22

التحكم المروري: تعطل ڤان لنقل الركاب على الطريق الدولية محلة عاريا صعودا ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة

LBCI
آخر الأخبار
2025-04-24

"مرحبا دولة" يعود بموسمه الثاني... تابعوه كل خميس الساعة 9:30 مساء عبر شاشة الـLBCI

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-23

المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي بإيران: الاعتداء الأميركي على أراضينا لم يحقق أي نتيجة

LBCI
أخبار لبنان
07:02

"لقاء سيدة الجبل" لـ"حزب الله": المطلوب الإنصياع للدستور اللبناني والقوانين الدولية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:02

الصورة من بنت جبيل في اليوم الثاني على المجزرة…

LBCI
أخبار لبنان
07:08

براك: حزب الله يعيد بناء قوته وعلى الحكومة اللبنانية أن تعلن بوضوح أنها ستنزع سلاحه

LBCI
أخبار لبنان
06:12

روكز: الاتفاق على ست نقاط أساسية تتعلق بالشؤون المالية والرواتب المتعلقة بقدماء القوى المسلحة اللبنانية

LBCI
أمن وقضاء
03:37

من مكان إستهداف أمس في بنت جبيل... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
00:28

ترامب يرفع شعار "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" ضد خصومه خلال تأبين كيرك

LBCI
منوعات
18:19

إليكم اسم الفائز بجائزة "الـPodcast المتميّز" في موركس دور 2025

LBCI
فنّ
18:14

أعماله جمعت بين الفن المعاصر وروح التراث... من هو الفائز بجائزة "Outstanding Choreographer of the Year"؟

LBCI
فنّ
18:07

موركس المخرج الدرامي العربي... جائزة مميزة من نصيب سامر البرقاوي!

LBCI
فنّ
18:01

في يوبيله الفضي... الموركس دور يكرّم هذا الممثل المتميّز بـ"موركس الممثل العربي في الدراما المصرية"

LBCI
أمن وقضاء
10:33

قوى الأمن تعمّم صورة طفلة عُثِر عليها تائهة في محلة الطيونة

LBCI
أخبار لبنان
14:25

الجيش الإسرائيليّ: قضينا على أحد عناصر “حزب الله” في منطقة بنت جبيل ونأسف لاصابة مدنيين

LBCI
أخبار لبنان
06:12

روكز: الاتفاق على ست نقاط أساسية تتعلق بالشؤون المالية والرواتب المتعلقة بقدماء القوى المسلحة اللبنانية

LBCI
فنّ
17:45

آخر اصداراته لامست الـ100 مليون مشاهدة... إليكم الفنان الفائز بجائزة نجم الغناء الصاعد في موركس دور 2025

LBCI
خبر عاجل
10:40

حصيلة غارة بنت جبيل: خمسة شهداء من بينهم ثلاثة أطفال وجريحان

LBCI
خبر عاجل
05:28

العميد شامل روكز بعد الإجتماع مع رئيس الحكومة ووزراء المالية والداخلية والدفاع: نتمنى من جميع العسكريين المتقاعدين فتح الطرقات والتوجه إلى محيط جامع الأمين

LBCI
فنّ
15:45

إليكم الفنان الذي توّج بلقب "نجم الغناء العربي" في موركس دور 2025

LBCI
خبر عاجل
12:01

نواف سلام: إسرائيل ترتكب مجزرة جديدة في بنت جبيل وما حصل جريمة موصوفة ضد المدنيين

