أ.ف.ب عن الشرطة ومصادر أمنية: 23 قتيلًا في غارة جوية في منطقة باكستانية حدودية
آخر الأخبار
2025-09-22 | 07:22
0
min
أ.ف.ب عن الشرطة ومصادر أمنية: 23 قتيلًا في غارة جوية في منطقة باكستانية حدودية
آخر الأخبار
الشرطة
ومصادر
أمنية:
قتيلًا
منطقة
باكستانية
حدودية
التالي
عمليات إجلاء واسعة في الصين تحسبًا للإعصار راغاسا بعد عبوره الفيليبين
الوكالة الوطنية: حريق على تل نحاس- كفركلا قرب مركز "اليونيفيل" وسيارات الدفاع المدنيّ توجهت من مركز القليعة الى المكان
السابق
آخر الأخبار
0
خبر عاجل
08:45
نتنياهو خلال رفعِ كأسٍ بمناسبة حلول رأسِ السنة: نحن في خِضَمِّ صراعٍ نَنتصِرُ فيه على أعدائنا ويجب أن نُدمّرَ المحور الإيرانيّ وهذا ما ينتظرنا في العامِ المقبل الذي قد يكون عامًا تاريخياً لأمنِ إسرائيل
خبر عاجل
08:45
نتنياهو خلال رفعِ كأسٍ بمناسبة حلول رأسِ السنة: نحن في خِضَمِّ صراعٍ نَنتصِرُ فيه على أعدائنا ويجب أن نُدمّرَ المحور الإيرانيّ وهذا ما ينتظرنا في العامِ المقبل الذي قد يكون عامًا تاريخياً لأمنِ إسرائيل
آخر الأخبار
08:43
بدء جلسة مجلس الوزراء بالوقوف دقيقة صمت عن أرواح شهداء بنت جبيل
آخر الأخبار
08:43
بدء جلسة مجلس الوزراء بالوقوف دقيقة صمت عن أرواح شهداء بنت جبيل
آخر الأخبار
08:42
نتنياهو خلال رفعِ كأسٍ مع منتدىِ هيئةِ الأركان: يجبُ أن ندمرَ المحورَ الإيرانيّ وهذا ما ينتظرُنا في العامِ المقبل
آخر الأخبار
08:42
نتنياهو خلال رفعِ كأسٍ مع منتدىِ هيئةِ الأركان: يجبُ أن ندمرَ المحورَ الإيرانيّ وهذا ما ينتظرُنا في العامِ المقبل
آخر الأخبار
08:40
إسلامي: روسيا وإيران ستوقعان اتفاقيات لبناء وحدات طاقة نووية جديدة
آخر الأخبار
08:40
إسلامي: روسيا وإيران ستوقعان اتفاقيات لبناء وحدات طاقة نووية جديدة
0
آخر الأخبار
08:43
بدء جلسة مجلس الوزراء بالوقوف دقيقة صمت عن أرواح شهداء بنت جبيل
آخر الأخبار
08:43
بدء جلسة مجلس الوزراء بالوقوف دقيقة صمت عن أرواح شهداء بنت جبيل
آخر الأخبار
08:42
نتنياهو خلال رفعِ كأسٍ مع منتدىِ هيئةِ الأركان: يجبُ أن ندمرَ المحورَ الإيرانيّ وهذا ما ينتظرُنا في العامِ المقبل
آخر الأخبار
08:42
نتنياهو خلال رفعِ كأسٍ مع منتدىِ هيئةِ الأركان: يجبُ أن ندمرَ المحورَ الإيرانيّ وهذا ما ينتظرُنا في العامِ المقبل
آخر الأخبار
08:40
إسلامي: روسيا وإيران ستوقعان اتفاقيات لبناء وحدات طاقة نووية جديدة
آخر الأخبار
08:40
إسلامي: روسيا وإيران ستوقعان اتفاقيات لبناء وحدات طاقة نووية جديدة
أخبار دولية
08:40
بوتين: مستعدون لتمديد آخر معاهدة للحد من الأسلحة النووية بين موسكو وواشنطن
أخبار دولية
08:40
بوتين: مستعدون لتمديد آخر معاهدة للحد من الأسلحة النووية بين موسكو وواشنطن
0
آخر الأخبار
2025-08-22
التحكم المروري: تعطل ڤان لنقل الركاب على الطريق الدولية محلة عاريا صعودا ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة
آخر الأخبار
2025-08-22
التحكم المروري: تعطل ڤان لنقل الركاب على الطريق الدولية محلة عاريا صعودا ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة
آخر الأخبار
2025-04-24
"مرحبا دولة" يعود بموسمه الثاني... تابعوه كل خميس الساعة 9:30 مساء عبر شاشة الـLBCI
آخر الأخبار
2025-04-24
"مرحبا دولة" يعود بموسمه الثاني... تابعوه كل خميس الساعة 9:30 مساء عبر شاشة الـLBCI
آخر الأخبار
2025-06-23
المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي بإيران: الاعتداء الأميركي على أراضينا لم يحقق أي نتيجة
آخر الأخبار
2025-06-23
المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي بإيران: الاعتداء الأميركي على أراضينا لم يحقق أي نتيجة
أخبار لبنان
07:02
"لقاء سيدة الجبل" لـ"حزب الله": المطلوب الإنصياع للدستور اللبناني والقوانين الدولية
أخبار لبنان
07:02
"لقاء سيدة الجبل" لـ"حزب الله": المطلوب الإنصياع للدستور اللبناني والقوانين الدولية
0
تقارير نشرة الاخبار
08:02
الصورة من بنت جبيل في اليوم الثاني على المجزرة…
تقارير نشرة الاخبار
08:02
الصورة من بنت جبيل في اليوم الثاني على المجزرة…
أخبار لبنان
07:08
براك: حزب الله يعيد بناء قوته وعلى الحكومة اللبنانية أن تعلن بوضوح أنها ستنزع سلاحه
أخبار لبنان
07:08
براك: حزب الله يعيد بناء قوته وعلى الحكومة اللبنانية أن تعلن بوضوح أنها ستنزع سلاحه
أخبار لبنان
06:12
روكز: الاتفاق على ست نقاط أساسية تتعلق بالشؤون المالية والرواتب المتعلقة بقدماء القوى المسلحة اللبنانية
أخبار لبنان
06:12
روكز: الاتفاق على ست نقاط أساسية تتعلق بالشؤون المالية والرواتب المتعلقة بقدماء القوى المسلحة اللبنانية
أمن وقضاء
03:37
من مكان إستهداف أمس في بنت جبيل... هذه التفاصيل
أمن وقضاء
03:37
من مكان إستهداف أمس في بنت جبيل... هذه التفاصيل
أخبار دولية
00:28
ترامب يرفع شعار "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" ضد خصومه خلال تأبين كيرك
أخبار دولية
00:28
ترامب يرفع شعار "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" ضد خصومه خلال تأبين كيرك
منوعات
18:19
إليكم اسم الفائز بجائزة "الـPodcast المتميّز" في موركس دور 2025
منوعات
18:19
إليكم اسم الفائز بجائزة "الـPodcast المتميّز" في موركس دور 2025
فنّ
18:14
أعماله جمعت بين الفن المعاصر وروح التراث... من هو الفائز بجائزة "Outstanding Choreographer of the Year"؟
فنّ
18:14
أعماله جمعت بين الفن المعاصر وروح التراث... من هو الفائز بجائزة "Outstanding Choreographer of the Year"؟
فنّ
18:07
موركس المخرج الدرامي العربي... جائزة مميزة من نصيب سامر البرقاوي!
فنّ
18:07
موركس المخرج الدرامي العربي... جائزة مميزة من نصيب سامر البرقاوي!
فنّ
18:01
في يوبيله الفضي... الموركس دور يكرّم هذا الممثل المتميّز بـ"موركس الممثل العربي في الدراما المصرية"
فنّ
18:01
في يوبيله الفضي... الموركس دور يكرّم هذا الممثل المتميّز بـ"موركس الممثل العربي في الدراما المصرية"
1
أمن وقضاء
10:33
قوى الأمن تعمّم صورة طفلة عُثِر عليها تائهة في محلة الطيونة
أمن وقضاء
10:33
قوى الأمن تعمّم صورة طفلة عُثِر عليها تائهة في محلة الطيونة
أخبار لبنان
14:25
الجيش الإسرائيليّ: قضينا على أحد عناصر "حزب الله" في منطقة بنت جبيل ونأسف لاصابة مدنيين
أخبار لبنان
14:25
الجيش الإسرائيليّ: قضينا على أحد عناصر “حزب الله” في منطقة بنت جبيل ونأسف لاصابة مدنيين
أخبار لبنان
06:12
روكز: الاتفاق على ست نقاط أساسية تتعلق بالشؤون المالية والرواتب المتعلقة بقدماء القوى المسلحة اللبنانية
أخبار لبنان
06:12
روكز: الاتفاق على ست نقاط أساسية تتعلق بالشؤون المالية والرواتب المتعلقة بقدماء القوى المسلحة اللبنانية
فنّ
17:45
آخر اصداراته لامست الـ100 مليون مشاهدة... إليكم الفنان الفائز بجائزة نجم الغناء الصاعد في موركس دور 2025
فنّ
17:45
آخر اصداراته لامست الـ100 مليون مشاهدة... إليكم الفنان الفائز بجائزة نجم الغناء الصاعد في موركس دور 2025
خبر عاجل
10:40
حصيلة غارة بنت جبيل: خمسة شهداء من بينهم ثلاثة أطفال وجريحان
خبر عاجل
10:40
حصيلة غارة بنت جبيل: خمسة شهداء من بينهم ثلاثة أطفال وجريحان
خبر عاجل
05:28
العميد شامل روكز بعد الإجتماع مع رئيس الحكومة ووزراء المالية والداخلية والدفاع: نتمنى من جميع العسكريين المتقاعدين فتح الطرقات والتوجه إلى محيط جامع الأمين
خبر عاجل
05:28
العميد شامل روكز بعد الإجتماع مع رئيس الحكومة ووزراء المالية والداخلية والدفاع: نتمنى من جميع العسكريين المتقاعدين فتح الطرقات والتوجه إلى محيط جامع الأمين
فنّ
15:45
إليكم الفنان الذي توّج بلقب "نجم الغناء العربي" في موركس دور 2025
فنّ
15:45
إليكم الفنان الذي توّج بلقب "نجم الغناء العربي" في موركس دور 2025
خبر عاجل
12:01
نواف سلام: إسرائيل ترتكب مجزرة جديدة في بنت جبيل وما حصل جريمة موصوفة ضد المدنيين
خبر عاجل
12:01
نواف سلام: إسرائيل ترتكب مجزرة جديدة في بنت جبيل وما حصل جريمة موصوفة ضد المدنيين
