وزيرة التربية: فور تبلغنا خبر انهيار سقف احد الصفوف في المدرسة كلفا من يلزم بإجراء الكشف والاطلاع

2025-09-22 | 07:52
وزيرة التربية: فور تبلغنا خبر انهيار سقف احد الصفوف في المدرسة كلفا من يلزم بإجراء الكشف والاطلاع
2min
وزيرة التربية: فور تبلغنا خبر انهيار سقف احد الصفوف في المدرسة كلفا من يلزم بإجراء الكشف والاطلاع

أكّدت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي أنّ فور تبلغها خبر انهيار سقف احد الصفوف في المدرسة الانجيلية الوطنية في صيدا، كُلّف من يلزم بإجراء الكشف والاطلاع على الموقع المذكور.

وأوضحت أنّ المدرسة طولبت بحضور مهندس مختص, للكشف على البناء بكامله, بعد اقفال القسم الذي شهد حادثة السقوط ,الى حين التثبت من صحته.

كما تم التواصل مع بلدية المية ومية من قبل المفتش وادارة المدرسة لتكليف من يلزم من البلدية, لإجراء الكشف على كامل البناء.

كما تم التواصل مع القسيس جوزف قصاب,صاحب المدرسة,حيث ارسل مجموعة من المهندسين للكشف على البناء والاطلاع على ما يمكن ان يشكل خطرا بهدف اصلاحه.

وكُلّفت مصلحة التعليم الخاص بإصدار تعميم, يطالب المدارس الخاصة, المجانية وغير المجانية, بإصدار مستندات حول متانة الأبنية, تكون حديثة وموقعة من مهندس مدنيّ.
 
كذلك، شدد رئيس مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم العالي عماد الأشقر على وجوب تأمين المسؤولين عن المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية إفادة بمتانة البناء و خلوه من اي خطر على السلامة العامة من جانب مهندس مدني يقوم بالكشف.

وطلب منهم تسليم هذه الإفادة الى مصلحة التعليم الخاص مباشرة و باليد، في موعد اقصاه - شهر (30 يومًا) - من تاريخ صدور هذا التعميم.                                       
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

Learn More