الاتحاد الأوروبيّ مدّد العقوبات المفروضة على الطرفين الرئيسيين في حرب السودان

مدّد الاتحاد الأوروبيّ العقوبات المفروضة على الطرفين الرئيسيين في حرب السودان، والتي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، لمدة عام حتى العاشر من تشرين الأول 2026.



وتشمل العقوبات عشرة أفراد وثمانية كيانات، منها شركات متورطة في تصنيع الأسلحة والمركبات للجيش السودانيّ وثلاث شركات متورطة في شراء معدات عسكرية لقوات الدعم السريع شبه العسكرية.