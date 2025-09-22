الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
21
o
الجنوب
28
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
21
o
الجنوب
28
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: نأخذ التهديدات ضد قواتنا بجدية واقترحنا إجراء حوار مباشر مع إستونيا
آخر الأخبار
2025-09-22 | 11:03
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: نأخذ التهديدات ضد قواتنا بجدية واقترحنا إجراء حوار مباشر مع إستونيا
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
مندوب
روسيا
الأمم
المتحدة:
التهديدات
قواتنا
بجدية
واقترحنا
إجراء
مباشر
إستونيا
التالي
إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و10 جرحى في 6 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
للمرة الأولى... "جائزة المسرح" يمنحها الموركس دور لهذا العمل المسرحي
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:21
الرئيس التركي: يجب وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة
آخر الأخبار
16:21
الرئيس التركي: يجب وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة
0
آخر الأخبار
16:20
الرئيس التركي: إسرائيل تسعى لقتل حل الدولتين وهي تعزز عدم الاستقرار في المنطقة
آخر الأخبار
16:20
الرئيس التركي: إسرائيل تسعى لقتل حل الدولتين وهي تعزز عدم الاستقرار في المنطقة
0
آخر الأخبار
16:20
الرئيس التركي: حكومة نتنياهو تهدف لجعل إقامة دولة فلسطينية أمرا مستحيلا
آخر الأخبار
16:20
الرئيس التركي: حكومة نتنياهو تهدف لجعل إقامة دولة فلسطينية أمرا مستحيلا
0
آخر الأخبار
16:18
العاهل الأردني: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم
آخر الأخبار
16:18
العاهل الأردني: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:21
الرئيس التركي: يجب وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة
آخر الأخبار
16:21
الرئيس التركي: يجب وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة
0
آخر الأخبار
16:20
الرئيس التركي: إسرائيل تسعى لقتل حل الدولتين وهي تعزز عدم الاستقرار في المنطقة
آخر الأخبار
16:20
الرئيس التركي: إسرائيل تسعى لقتل حل الدولتين وهي تعزز عدم الاستقرار في المنطقة
0
آخر الأخبار
16:20
الرئيس التركي: حكومة نتنياهو تهدف لجعل إقامة دولة فلسطينية أمرا مستحيلا
آخر الأخبار
16:20
الرئيس التركي: حكومة نتنياهو تهدف لجعل إقامة دولة فلسطينية أمرا مستحيلا
0
آخر الأخبار
16:18
العاهل الأردني: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم
آخر الأخبار
16:18
العاهل الأردني: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
12:56
أحمد الشرع: سوريا قد تناقش مسألة الجولان إذا التزمت اسرائيل بالتهدئة
أخبار دولية
12:56
أحمد الشرع: سوريا قد تناقش مسألة الجولان إذا التزمت اسرائيل بالتهدئة
0
أخبار دولية
2025-09-21
نتنياهو يرى أن تحقيق السلام مع لبنان وسوريا ممكن: انتصاراتنا على حزب الله فتحت نافذة لإمكانية لم تكن بالحسبان
أخبار دولية
2025-09-21
نتنياهو يرى أن تحقيق السلام مع لبنان وسوريا ممكن: انتصاراتنا على حزب الله فتحت نافذة لإمكانية لم تكن بالحسبان
0
أخبار لبنان
2025-04-17
سلامة في اليوم العالمي للتراث: تسعدني رؤية شباب لبنان وقد استعاد ولعًا بتراث بلاده
أخبار لبنان
2025-04-17
سلامة في اليوم العالمي للتراث: تسعدني رؤية شباب لبنان وقد استعاد ولعًا بتراث بلاده
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-09
للنساء في لبنان.. ارتداء ال Shorts ممنوع؟
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-09
للنساء في لبنان.. ارتداء ال Shorts ممنوع؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:03
وزير الخارجية السعودي يدعو كل الدول الى الاعتراف بدولة فلسطين
أخبار دولية
16:03
وزير الخارجية السعودي يدعو كل الدول الى الاعتراف بدولة فلسطين
0
أخبار دولية
15:42
ماكرون: فرنسا تعترف اليوم بدولة فلسطين
أخبار دولية
15:42
ماكرون: فرنسا تعترف اليوم بدولة فلسطين
0
أخبار لبنان
14:29
التقدمي الاشتراكي يعلن إطلاق ٢٤ معتقلا من السويداء... وهذا ما قاله خضر غضبان للـLBCI
أخبار لبنان
14:29
التقدمي الاشتراكي يعلن إطلاق ٢٤ معتقلا من السويداء... وهذا ما قاله خضر غضبان للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
في نيويورك... إطلالة هي الأولى لرئيس سوري من على منبر الأمم المتحدة منذ 58 عاماً
تقارير نشرة الاخبار
13:55
في نيويورك... إطلالة هي الأولى لرئيس سوري من على منبر الأمم المتحدة منذ 58 عاماً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
إسرائيل تترقب نتائج مؤتمر حل الدولتين... ونتنياهو يهدد بحروب جديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:51
إسرائيل تترقب نتائج مؤتمر حل الدولتين... ونتنياهو يهدد بحروب جديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
شراكة النادي الرياضي وOMT مستمرة للموسم الثاني على التوالي
تقارير نشرة الاخبار
13:48
شراكة النادي الرياضي وOMT مستمرة للموسم الثاني على التوالي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مارون شماس: سأستثمر في المبتكرين والمبدعين في شارك تانك لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مارون شماس: سأستثمر في المبتكرين والمبدعين في شارك تانك لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
براك: حزب الله يعيد بناء قوته وعلى الحكومة اللبنانية أن تعلن بوضوح أنها ستنزع سلاحه
تقارير نشرة الاخبار
13:40
براك: حزب الله يعيد بناء قوته وعلى الحكومة اللبنانية أن تعلن بوضوح أنها ستنزع سلاحه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
شركة IPT النفطية وبالشراكة مع Elf تدشّن Lounge للسيارات هو الأول من نوعه في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:38
شركة IPT النفطية وبالشراكة مع Elf تدشّن Lounge للسيارات هو الأول من نوعه في لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
06:12
روكز: الاتفاق على ست نقاط أساسية تتعلق بالشؤون المالية والرواتب المتعلقة بقدماء القوى المسلحة اللبنانية
أخبار لبنان
06:12
روكز: الاتفاق على ست نقاط أساسية تتعلق بالشؤون المالية والرواتب المتعلقة بقدماء القوى المسلحة اللبنانية
2
فنّ
17:45
آخر اصداراته لامست الـ100 مليون مشاهدة... إليكم الفنان الفائز بجائزة نجم الغناء الصاعد في موركس دور 2025
فنّ
17:45
آخر اصداراته لامست الـ100 مليون مشاهدة... إليكم الفنان الفائز بجائزة نجم الغناء الصاعد في موركس دور 2025
3
أخبار لبنان
10:51
تعميم من سلام الى الإدارات والمؤسسات العامة: للتشدد في منع استعمال الأماكن العامة والمعالم الأثرية والسياحية قبل الحصول على الأذونات اللازمة
أخبار لبنان
10:51
تعميم من سلام الى الإدارات والمؤسسات العامة: للتشدد في منع استعمال الأماكن العامة والمعالم الأثرية والسياحية قبل الحصول على الأذونات اللازمة
4
خبر عاجل
05:28
العميد شامل روكز بعد الإجتماع مع رئيس الحكومة ووزراء المالية والداخلية والدفاع: نتمنى من جميع العسكريين المتقاعدين فتح الطرقات والتوجه إلى محيط جامع الأمين
خبر عاجل
05:28
العميد شامل روكز بعد الإجتماع مع رئيس الحكومة ووزراء المالية والداخلية والدفاع: نتمنى من جميع العسكريين المتقاعدين فتح الطرقات والتوجه إلى محيط جامع الأمين
5
فنّ
19:30
نجمة شابة تفوز بجائزة "Female Trend of the Year" في موركس دور 2025... إليكم هويتها
فنّ
19:30
نجمة شابة تفوز بجائزة "Female Trend of the Year" في موركس دور 2025... إليكم هويتها
6
خبر عاجل
08:45
نتنياهو خلال رفعِ كأسٍ بمناسبة حلول رأسِ السنة: نحن في خِضَمِّ صراعٍ نَنتصِرُ فيه على أعدائنا ويجب أن نُدمّرَ المحور الإيرانيّ وهذا ما ينتظرنا في العامِ المقبل الذي قد يكون عامًا تاريخياً لأمنِ إسرائيل
خبر عاجل
08:45
نتنياهو خلال رفعِ كأسٍ بمناسبة حلول رأسِ السنة: نحن في خِضَمِّ صراعٍ نَنتصِرُ فيه على أعدائنا ويجب أن نُدمّرَ المحور الإيرانيّ وهذا ما ينتظرنا في العامِ المقبل الذي قد يكون عامًا تاريخياً لأمنِ إسرائيل
7
فنّ
17:53
تعرفوا إلى الممثل الذي حصد جائزة "أفضل ممثل لبناني – دور أول" في موركس دور 2025!
فنّ
17:53
تعرفوا إلى الممثل الذي حصد جائزة "أفضل ممثل لبناني – دور أول" في موركس دور 2025!
8
خبر عاجل
07:07
توم براك لسكاي نيوز عربية: "حزب الله" عدونا وإيران عدوتنا ونحن بحاجة إلى قطع رؤوس هذه الأفاعي ومنع تمويلها
خبر عاجل
07:07
توم براك لسكاي نيوز عربية: "حزب الله" عدونا وإيران عدوتنا ونحن بحاجة إلى قطع رؤوس هذه الأفاعي ومنع تمويلها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More