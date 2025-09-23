روبيو: أمريكا والهند بحثتا مشتريات النفط الروسي هذا الأسبوع

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة والهند عقدتا اجتماعات الاثنين حول مشتريات نيودلهي من النفط الروسي.وقال روبيو في مقابلة على شبكة إيه.بي.سي نيوز: "عقدنا اجتماعات معهم مرة أخرى أمس، ويتعلق الأمر بشرائهم للنفط الروسي".