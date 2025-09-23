الأخبار
ترامب في كلمته أمام الأم المتحدة: في ولايتي الأولى بنيت أفضل اقتصاد في تاريخ العالم وهذه المرة أعمل على اقتصاد أفضل

2025-09-23 | 10:22
ترامب في كلمته أمام الأم المتحدة: في ولايتي الأولى بنيت أفضل اقتصاد في تاريخ العالم وهذه المرة أعمل على اقتصاد أفضل

 
 
