مقتل ستة إسلاميين مسلّحين في عملية عسكرية في الجزائر

قُتل ستة إسلاميين مسلّحين في عملية لـ"مكافحة الإرهاب" نفذها الجيش الجزائريّ قرب منطقة تبسة في أقصى شرق البلاد، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع الأربعاء.



وقالت وزارة الدفاع في بيان "في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها وحدات قواتنا المسلحة في مجال مكافحة الإرهاب، تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي... من القضاء على ستة إرهابيين... وذلك على مستوى منطقة ثليجان بالقطاع العسكري تبسة".



وأضافت أنّه تم خلال العملية "استرجاع ستة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكميات معتبرة من الذخيرة".



ووفق البيان، فقد توجّه الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش السعيد شنقريحة "مباشرة إلى منطقة العملية حيث تفقد... الوحدات العسكرية المشاركة في هذه العملية النوعية".



وأشارت الوزارة إلى أنّ هذه العملية "تؤكد مرة أخرى إصرار وعزم الوحدات المقحمة على تطهير وطننا من بقايا الجماعات الإرهابية واجتثاث هذه الظاهرة من بلادنا".