شيخ العقل التقى جنبلاط وتلقى دعوة من "تجمع العلماء المسلمين" الى لقاء وطنيّ وروحيّ
آخر الأخبار
2025-09-25 | 08:39
شيخ العقل التقى جنبلاط وتلقى دعوة من "تجمع العلماء المسلمين" الى لقاء وطنيّ وروحيّ
لبّى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي ابي المنى دعوة الاستاذ وليد بك جنبلاط الى لقاء في كليمنصو مساء الاربعاء يرافقه القاضي الشيخ غاندي مكارم وبحضور كل من النائب هادي ابو الحسن والوزير السابق غازي العريضي والشيخ وجدي ابو حمزة والقيادي في الحزب التقدمي الاشتراكي خضر الغضبان، حيث تم التباحث بجملة قضايا تتعلق بالاوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والاطلاع على المساعي المبذولة للمعالجة والمساعدة.
كما استقبل الشيخ في دار الطائفة في بيروت ظهر يوم الخميس وفداً من "تجمع العلماء المسلمين "، برئاسة مسؤول العلاقات العامة في "التجمع" الشيخ حسين غبريس، لدعوته إلى لقاء وطني - روحي يقيمه التجمع في الذكرى السنوية للشهيدين السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، بحضور رئيس اللجنة الثقافية في المجلس المذهبي الشيخ وسام سليقا.
وبعد اللقاء صرح غبريس قائلاً: "زيارتنا لسماحة شيخ العقل هي لتوجيه دعوة، لمشاركتنا "الملتقى الوطني الروحي" المزمع عقده الخميس المقبل، في سياق الأنشطة باستشهاد السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، اللذين ضحّيا بنفسيهما لاجل تحرير الوطن".
واضاف: "تأتي الزيارة في اطار جولتنا على رؤساء الطوائف الروحية في الذكرى السنوية الاولى لعبق الشهادة التي عمت المنطقة بأسرها، وكان مفترضا على المعنيين في السلطة تغيير المعادلة، بحيث تبادر الحكومة الى تحديد تاريخ 27 ايلول من كل "سنة يوما وطنيا للوفاء".
كما استقبل شيخ العقل رئيسة رابطة سيدات الشويفات السيدة شرين الجردي، لاطلاعه على نشاط الرابطة ونتائج احد المؤتمرات الدولية التي شاركت به اخيرا.
واجتمع الشيخ ابي المنى مع كل من: رئيس اللجنة الدينية في المجلس المذهبي الشيخ عصمت الجردي، اللجنة الثقافية الشيخ وسام سليقا واللجنة المالية الدكتور عماد الغصيني، لمتابعة قضايا تتعلق بعمل لجانهم.
