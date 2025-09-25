إعادة انتخاب جوزيف غريّب رئيسًا لمجلس نقابة مستوردي الأدوية وانتخاب خمسة أعضاء جدد

أعادت الجمعيّة العمومية لنقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان (LPIA) انتخاب جوزيف غريّب رئيسًا وكلّا من:

- عدنان دندن نائبًا للرئيس،

- مروان حكيم أمينًا للمال،

- أندريه فاضل أمينًا للسر،

- برتراند فتال مستشارًا،

- وليد مروة مستشارًا،

- كريم جبارة مستشارًا،

- فادي كبريتي مستشارًا.



وقالت في بيان: "إنّ المجلس المنتخب لنقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان يؤكّد استمراره عملا بالنهج نفسه حفاظًا على جودة الدّواء ومصلحة المواطنين".