وزير المال: الحكومة لا تريد أن "تقصّر" في موضوع مساعدة مصرف لبنان لحل أزمة المودعين لكنّها تملك قدرة معيّنة على تحمّل هذا الدين

وزير المال: لم نصل بعد إلى اتفاق نهائيّ مع صندوق النقد الدوليّ واجتماعات متواصلة للعمل على موضوع الودائع

وزير المال: توافقنا على أنّ منذ الآن حتى الزيارة المقبلة سيُعمل على وضع خطة لمعالجة الأمور التي هناك حولها نظرات مختلفة ونسعى بكل جدية إلى القيام بالإصلاحات اللازمة والاتفاق مع صندوق النقد الدوليّ