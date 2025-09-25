وزير المال: لم نصل بعد إلى اتفاق نهائيّ مع صندوق النقد الدوليّ واجتماعات متواصلة للعمل على موضوع الودائع

أكّد وزير المال ياسين جابر أنّ زيارة صندوق النقد الدوليّ شملت اجتماعات مع رئيسي المجلس والحكومة وجهات معنية أخرى.



كما أكّد وجود تقدم، "لكن لم نصل بعد إلى اتفاق نهائيّ على برنامج وما زلنا بحاجة إلى بعض الوقت لأن قانون الفجوة المالية لم ينته العمل به بعد وهناك بعض الملاحظات على قانون اعادة تنظيم المصارف".



ولفت إلى وجود اجتماعات متواصلة للعمل على موضوع الودائع والمودعين ونعمل بجدية على اعادة احياء القطاع المصرفيّ.



وقال جابر: "توافقنا على أنّ منذ الآن حتى الزيارة المقبلة سيُعمل على وضع خطة لمعالجة الأمور التي هناك حولها نظرات مختلفة ونسعى بكل جدية إلى القيام بالإصلاحات اللازمة والاتفاق مع صندوق النقد الدوليّ".



وأضاف: "الحكومة لا تريد أن "تقصّر" في موضوع مساعدة مصرف لبنان لحل أزمة المودعين لكنّها تملك قدرة معيّنة على تحمّل هذا الدين".