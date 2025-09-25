إسرائيل ستعيد فتح المعبر بين الضفة الغربية والأردن الجمعة

قررت إسرائيل اعادة فتح معبر الكرامة (اللنبي) بين الضفة الغربية والأردن الجمعة في كلا الاتجاهين بحسب ما أعلن مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون.



وقال متحدث باسم هيئة المطارات الإسرائيلية: "وفقًا لتعليمات القيادة السياسية، سيكون معبر اللنبي مفتوحًا فقط لعبور المسافرين بدءًا من صباح الغد الجمعة".



وكانت الهيئة الفلسطينية العامة للمعابر والحدود أعلنت في وقت سابق أن إسرائيل ستعيد فتح المعبر الجمعة.