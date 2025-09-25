الأخبار
ترامب: لن نسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية
آخر الأخبار
2025-09-25 | 16:53
مشاهدات عالية
0
min
ترامب: لن نسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية
*
آخر الأخبار
لإسرائيل
الضفة
الغربية
محكمة فرنسية تدين الرئيس السابق ساركوزي بالتواطؤ الجنائي
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو شن أكثر من 170 غارة على أهداف في مختلف أنحاء قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية
آخر الأخبار
04:08
رئيس بلدية جونية فيصل افرام للـLBCI: المال تأمن ومشروع توسعة الأوتوستراد سيتم على مدى 30 شهرًا
04:08
رئيس بلدية جونية فيصل افرام للـLBCI: المال تأمن ومشروع توسعة الأوتوستراد سيتم على مدى 30 شهرًا
آخر الأخبار
04:05
رئيس بلدية جونية فيصل افرام للـLBCI عن إقفال المحلات المخالفة على الأوتوستراد: أعطينا مهلة 3 أسابيع ومددناها لحوالى أسبوع ونصف وتم الإقفال في يوم محدد بعد الإنذار الثاني والجميع تفهم حجم المشكلة وضرورة حلها
04:05
رئيس بلدية جونية فيصل افرام للـLBCI عن إقفال المحلات المخالفة على الأوتوستراد: أعطينا مهلة 3 أسابيع ومددناها لحوالى أسبوع ونصف وتم الإقفال في يوم محدد بعد الإنذار الثاني والجميع تفهم حجم المشكلة وضرورة حلها
آخر الأخبار
03:49
بكين تدعو الولايات المتحدة إلى معاملة "منفتحة وعادلة" للشركات مثل تيك توك
03:49
بكين تدعو الولايات المتحدة إلى معاملة "منفتحة وعادلة" للشركات مثل تيك توك
أمن وقضاء
03:35
مياه الجنوب: تنظيف خطي الصرف الصحي الساحلي في صيدا والغازية
03:35
مياه الجنوب: تنظيف خطي الصرف الصحي الساحلي في صيدا والغازية
آخر الأخبار
04:08
رئيس بلدية جونية فيصل افرام للـLBCI: المال تأمن ومشروع توسعة الأوتوستراد سيتم على مدى 30 شهرًا
04:08
رئيس بلدية جونية فيصل افرام للـLBCI: المال تأمن ومشروع توسعة الأوتوستراد سيتم على مدى 30 شهرًا
آخر الأخبار
04:05
رئيس بلدية جونية فيصل افرام للـLBCI عن إقفال المحلات المخالفة على الأوتوستراد: أعطينا مهلة 3 أسابيع ومددناها لحوالى أسبوع ونصف وتم الإقفال في يوم محدد بعد الإنذار الثاني والجميع تفهم حجم المشكلة وضرورة حلها
04:05
رئيس بلدية جونية فيصل افرام للـLBCI عن إقفال المحلات المخالفة على الأوتوستراد: أعطينا مهلة 3 أسابيع ومددناها لحوالى أسبوع ونصف وتم الإقفال في يوم محدد بعد الإنذار الثاني والجميع تفهم حجم المشكلة وضرورة حلها
آخر الأخبار
03:49
بكين تدعو الولايات المتحدة إلى معاملة "منفتحة وعادلة" للشركات مثل تيك توك
03:49
بكين تدعو الولايات المتحدة إلى معاملة "منفتحة وعادلة" للشركات مثل تيك توك
آخر الأخبار
03:14
غارات تستهدف السلسلة الشرقية عند جرد الشعرة والنبي والخريبة
03:14
غارات تستهدف السلسلة الشرقية عند جرد الشعرة والنبي والخريبة
0
حال الطقس
2025-07-27
الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية والرطوبة في ذروتها...
2025-07-27
الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية والرطوبة في ذروتها...
أخبار لبنان
2025-09-03
الرئيس سلام نعى الرفاعي: ترك اثراً مضيئاً على مستوى وطن
2025-09-03
الرئيس سلام نعى الرفاعي: ترك اثراً مضيئاً على مستوى وطن
آخر الأخبار
07:50
الحاج حسن وعز الدين عرضا ملابسات تبرئة العميلين حسنة وعواد
07:50
الحاج حسن وعز الدين عرضا ملابسات تبرئة العميلين حسنة وعواد
أخبار دولية
2025-09-22
التقدمي الاشتراكي: إطلاق ٢٤ معتقلاً من أهالي السويداء
2025-09-22
التقدمي الاشتراكي: إطلاق ٢٤ معتقلاً من أهالي السويداء
أخبار دولية
03:00
ترامب: لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية
03:00
ترامب: لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية
تقارير نشرة الاخبار
14:10
هذا ما يحصل عندما تنشرون صور أطفالكم...
14:10
هذا ما يحصل عندما تنشرون صور أطفالكم...
تقارير نشرة الاخبار
14:06
أفريقيا… القارة التي صغّرتها أوروبا
14:06
أفريقيا… القارة التي صغّرتها أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
14:01
مهلة أصحاب المولّدات للتقيّد بالشروط التي وضعتها وزارة الإقتصاد والتجارة انتهت
14:01
مهلة أصحاب المولّدات للتقيّد بالشروط التي وضعتها وزارة الإقتصاد والتجارة انتهت
تقارير نشرة الاخبار
13:56
قصة الـ16.5 مليار دولار الضائعة… والمودعون يدفعون الثمن
13:56
قصة الـ16.5 مليار دولار الضائعة… والمودعون يدفعون الثمن
تقارير نشرة الاخبار
13:50
ما قبل الوقوف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة... نتنياهو يوضح موقفه من ملفين
13:50
ما قبل الوقوف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة... نتنياهو يوضح موقفه من ملفين
تقارير نشرة الاخبار
13:48
انتخابات أم تمديد؟ كلن يعني كلن بالعلن شي...وبالسرّ شي تاني
13:48
انتخابات أم تمديد؟ كلن يعني كلن بالعلن شي...وبالسرّ شي تاني
تقارير نشرة الاخبار
13:48
طرق تمويل مموهة لحزب الله
13:48
طرق تمويل مموهة لحزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الذكرى الأولى لاستشهاد نصر الله وصفي الدين... التفاصيل من أمام صخرة الروشة
13:47
الذكرى الأولى لاستشهاد نصر الله وصفي الدين... التفاصيل من أمام صخرة الروشة
1
آخر الأخبار
13:02
الرئيس سلام: ما حصل في الروشة مخالفة ولتوقيف الفاعلين وإحالتهم على التحقيق
13:02
الرئيس سلام: ما حصل في الروشة مخالفة ولتوقيف الفاعلين وإحالتهم على التحقيق
اقتصاد
02:15
جدول جديد لأسعار المحروقات...
02:15
جدول جديد لأسعار المحروقات...
أخبار دولية
02:00
مكافأة أميركية ضخمة مقابل معلومات عن محمد حدوان وعلي الشاعر...
02:00
مكافأة أميركية ضخمة مقابل معلومات عن محمد حدوان وعلي الشاعر...
خبر عاجل
14:13
المركزية: النيابة العامة التمييزية طلبت من الأجهزة الأمنية استدعاء المتورطين في إضاءة صخرة الروشة بشكل مخالف
14:13
المركزية: النيابة العامة التمييزية طلبت من الأجهزة الأمنية استدعاء المتورطين في إضاءة صخرة الروشة بشكل مخالف
خبر عاجل
07:09
معلومات للـLBCI: حزب الله لا يزال عند موقفه من إضاءة صخرة الروشة بصورتي السيدين الشهيدين والعلم والخبر المقدم إلى المحافظ لا يتضمن تفاصيل عن النشاط ولا أي تعهد بعدم إضاءة الصخرة
07:09
معلومات للـLBCI: حزب الله لا يزال عند موقفه من إضاءة صخرة الروشة بصورتي السيدين الشهيدين والعلم والخبر المقدم إلى المحافظ لا يتضمن تفاصيل عن النشاط ولا أي تعهد بعدم إضاءة الصخرة
خبر عاجل
15:28
معلومات للـLBCI: الرئيس سلام الغى جميع مواعيده غدا في السراي الحكومي
15:28
معلومات للـLBCI: الرئيس سلام الغى جميع مواعيده غدا في السراي الحكومي
أخبار دولية
06:56
انفجار سيارة في تل أبيب
06:56
انفجار سيارة في تل أبيب
أخبار لبنان
10:45
وزارة الاشغال باشرت تنفيذ أعمال تخطيط الطرق على الأوتوستراد الساحلي بين المدفون ونهر إبراهيم ليلًا
10:45
وزارة الاشغال باشرت تنفيذ أعمال تخطيط الطرق على الأوتوستراد الساحلي بين المدفون ونهر إبراهيم ليلًا
