التحكم المروري: أشغال على أوتوستراد خلدة المسلك الغربي والسير سالك على مسربين و حركة المرور طبيعية حاليًا

وزير الخارجية الإيراني: إتفاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون ساري المفعول طالما لم يتخذ أي "إجراء عدائي ضد إيران" بما في ذلك إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة