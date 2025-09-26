الأخبار
رئيس بلدية جونية فيصل افرام للـLBCI عن إقفال المحلات المخالفة على الأوتوستراد: أعطينا مهلة 3 أسابيع ومددناها لحوالى أسبوع ونصف وتم الإقفال في يوم محدد بعد الإنذار الثاني والجميع تفهم حجم المشكلة وضرورة حلها

آخر الأخبار
2025-09-26 | 04:05
رئيس بلدية جونية فيصل افرام للـLBCI عن إقفال المحلات المخالفة على الأوتوستراد: أعطينا مهلة 3 أسابيع ومددناها لحوالى أسبوع ونصف وتم الإقفال في يوم محدد بعد الإنذار الثاني والجميع تفهم حجم المشكلة وضرورة حلها
0min
رئيس بلدية جونية فيصل افرام للـLBCI عن إقفال المحلات المخالفة على الأوتوستراد: أعطينا مهلة 3 أسابيع ومددناها لحوالى أسبوع ونصف وتم الإقفال في يوم محدد بعد الإنذار الثاني والجميع تفهم حجم المشكلة وضرورة حلها

 
 
