رئيس بلدية جونية فيصل افرام للـLBCI: المال تأمن ومشروع توسعة الأوتوستراد سيتم على مدى 30 شهرًا

رئيس بلدية جونية فيصل افرام للـLBCI: جونية ستضاء الشهر المقبل وعملنا على معالجة أزمة النفايات في المنطقة وعلينا متابعة محطات تكرير مياه الصرف الصحي المتوقفة

رئيس بلدية جونية فيصل افرام للـLBCI عن إقفال المحلات المخالفة على الأوتوستراد: أعطينا مهلة 3 أسابيع ومددناها لحوالى أسبوع ونصف وتم الإقفال في يوم محدد بعد الإنذار الثاني والجميع تفهم حجم المشكلة وضرورة حلها