الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لغز الأقوياء
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مبعوث فرنسا لدى الأمم المتحدة: إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة لا تعني نهاية السبل الدبلوماسية مع إيران

آخر الأخبار
2025-09-26 | 15:25
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مبعوث فرنسا لدى الأمم المتحدة: إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة لا تعني نهاية السبل الدبلوماسية مع إيران
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مبعوث فرنسا لدى الأمم المتحدة: إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة لا تعني نهاية السبل الدبلوماسية مع إيران

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

فرنسا

الأمم

المتحدة:

إعادة

عقوبات

الأمم

المتحدة

نهاية

السبل

الدبلوماسية

إيران

LBCI التالي
بكين تدعو الولايات المتحدة إلى معاملة "منفتحة وعادلة" للشركات مثل تيك توك
غارات تستهدف السلسلة الشرقية عند جرد الشعرة والنبي والخريبة
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:35

عراقجي: إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران باطلة قانونًا

LBCI
آخر الأخبار
16:32

عراقجي: الترويكا الأوروبية وأميركا تتحملان المسؤولية الكاملة عن العواقب الوخيمة للقرار الذي اتخذ اليوم

LBCI
آخر الأخبار
16:13

عراقجي: أميركا خانت الدبلوماسية أما الترويكا الأوروبية فأهالت عليها التراب

LBCI
آخر الأخبار
16:09

وزير خارجية إيران عراقجي يشكر الصين وروسيا على تقديم مشروع قرار لتأجيل إعادة عقوبات الأمم المتحدة على بلاده

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:35

عراقجي: إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران باطلة قانونًا

LBCI
آخر الأخبار
16:32

عراقجي: الترويكا الأوروبية وأميركا تتحملان المسؤولية الكاملة عن العواقب الوخيمة للقرار الذي اتخذ اليوم

LBCI
آخر الأخبار
16:13

عراقجي: أميركا خانت الدبلوماسية أما الترويكا الأوروبية فأهالت عليها التراب

LBCI
آخر الأخبار
16:09

وزير خارجية إيران عراقجي يشكر الصين وروسيا على تقديم مشروع قرار لتأجيل إعادة عقوبات الأمم المتحدة على بلاده

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
12:57

الملكة رانيا تعايد ابنتيها ممازحةً في عيد ميلادهما: "حفيداتي ينافسونكم بالغلاوة" (صورة)

LBCI
أخبار دولية
2025-07-22

فيضانات في شرق الصين... ومقتل شخصين وفقدان عشرة آخرين

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-21

توقيف عصابة بجرم الاتجار بالأسلحة في مجدل عنجر... ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية (صور)

LBCI
أخبار لبنان
07:21

جعجع: أحداث أمس اظهرت أن "حزب الله" لم يتعلم شيئًا من كل ما جرى

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
15:56

باسيل: نحن تيار السلام في حال لبنان نال حقوقه واوقفت اسرائيل عدوانها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

سجين في سجن رومية: "سامحوني… ونلت شهادتين باللغتين العربية والإنجليزية"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

انتخابات أم تمديد؟ مَخرجَان وإلا...

LBCI
أخبار دولية
13:12

واشنطن بين ويتكوف وديرمر: مباحثات شاقة قبل لقاء ترامب – نتنياهو

LBCI
أخبار دولية
13:09

الخزانة مرتاحة لتدابير الحد من تبييض الأموال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:06

صخرة الروشة تُشعل جدلاً حكومياً… والقرار بيد القضاء

LBCI
أمن وقضاء
13:04

الجيش يطيح بـ"السبع والرقم الصعب" في بعلبك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:03

سلام vs حزب الله عند الروشة في انتظار الشوط الاخير

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدّمة النشرة المسائيّة 26-09-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:15

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار دولية
02:00

مكافأة أميركية ضخمة مقابل معلومات عن محمد حدوان وعلي الشاعر...

LBCI
أخبار لبنان
08:23

نجل نصر الله يستعيد ذكريات أيام والده الأخيرة بعد عام على رحيله...

LBCI
اقتصاد
02:56

رقم قياسي عالمي جديد لمرفأ بيروت

LBCI
خبر عاجل
06:06

منسى: كرامة عسكريي الجيش تأبى نكران الجميل وترفض تحميل حماة الشرعية تبعات الشارع

LBCI
أخبار لبنان
08:56

عمليات دهم للجيش في منطقة دار الواسعة – بعلبك... ومقتل أحد أخطر المطلوبين

LBCI
خبر عاجل
08:23

نجل نصر الله لرويترز: انفجار أجهزة البيجر أغضبت والدي واخر لقاء معه كان قبل 3 أشهر من استشهاده والعائلة تلقت النبأ من خلال نشرات الأخبار وعن موضوع تسليم السلاح أقول "لا بأوهامكم ولا بأحلامكم"

LBCI
حال الطقس
01:48

عودة الإستقرار الجوي... هذه تفاصيل الطقس

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More