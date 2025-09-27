الأخبار
لاريجاني: أحد أهداف هذه الزيارة هو المشاركة في مراسم تكريم شهداء الدفاع عن لبنان

آخر الأخبار
2025-09-27 | 03:12
مشاهدات عالية
لاريجاني: أحد أهداف هذه الزيارة هو المشاركة في مراسم تكريم شهداء الدفاع عن لبنان

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

أهداف

الزيارة

المشاركة

مراسم

تكريم

شهداء

الدفاع

لبنان

لاريجاني: سلوك الكيان الصهيوني أصبح أكثر وضوحًا للشعوب واتضح اليوم صدق ما قاله السيد حسن نصرالله منذ عقود
استئناف تصدير النفط من حقول كردستان العراق بعد توقفه لأكثر من عامَين
LBCI السابق

آخر الأخبار

آخر الأخبار
05:26

روسيا تؤكد أنها سيطرت على ثلاث قرى في شرق أوكرانيا

LBCI
آخر الأخبار
05:15

هيئة البث الإسرائيلية: طائرة تركية تحلق فوق أسطول الصمود المتجه نحو غزة لليوم الثاني على التوالي

LBCI
أخبار لبنان
05:07

بري في ذكرى استشهاد نصرالله: معنا ستبقون حتى آخر النهايات من أجل حفظ لبنان ودرء الفتن عنه وصون كرامة الإنسان فيه

LBCI
آخر الأخبار
05:04

الرئيس الإيراني: لم نتوصل إلى تفاهم بشأن تفعيل آلية الزناد لأن مطالب الولايات المتحدة غير مقبولة

LBCI
آخر الأخبار
05:26

روسيا تؤكد أنها سيطرت على ثلاث قرى في شرق أوكرانيا

LBCI
آخر الأخبار
05:15

هيئة البث الإسرائيلية: طائرة تركية تحلق فوق أسطول الصمود المتجه نحو غزة لليوم الثاني على التوالي

LBCI
آخر الأخبار
05:04

الرئيس الإيراني: لم نتوصل إلى تفاهم بشأن تفعيل آلية الزناد لأن مطالب الولايات المتحدة غير مقبولة

LBCI
أخبار دولية
04:50

رصد مسيّرتين فوق أكبر قاعدة عسكرية في الدنمارك

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-09-19

عنّفت طفلها وضربته من دون رحمة... وقوى الامن تتحرك (فيديو)

LBCI
اسرار
23:55

أسرار الصحف 27-09-2025

LBCI
خبر عاجل
2025-09-25

معلومات للـLBCI: الرئيس سلام الغى جميع مواعيده غدا في السراي الحكومي

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-16

وزارة الأشغال: أنجزنا أعمال إنارة نفق بحمدون بالاتجاهين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:16

بعد استنكار كلامه... النائب مروان حمادة يوضح موقفه للـLBCI

LBCI
آخر الأخبار
15:56

باسيل: نحن تيار السلام في حال لبنان نال حقوقه واوقفت اسرائيل عدوانها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

سجين في سجن رومية: "سامحوني… ونلت شهادتين باللغتين العربية والإنجليزية"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

انتخابات أم تمديد؟ مَخرجَان وإلا...

LBCI
أخبار دولية
13:12

واشنطن بين ويتكوف وديرمر: مباحثات شاقة قبل لقاء ترامب – نتنياهو

LBCI
أخبار دولية
13:09

الخزانة مرتاحة لتدابير الحد من تبييض الأموال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:06

صخرة الروشة تُشعل جدلاً حكومياً… والقرار بيد القضاء

LBCI
أمن وقضاء
13:04

الجيش يطيح بـ"السبع والرقم الصعب" في بعلبك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:03

سلام vs حزب الله عند الروشة في انتظار الشوط الاخير

LBCI
أخبار لبنان
08:23

نجل نصر الله يستعيد ذكريات أيام والده الأخيرة بعد عام على رحيله...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:16

بعد استنكار كلامه... النائب مروان حمادة يوضح موقفه للـLBCI

LBCI
خبر عاجل
06:06

منسى: كرامة عسكريي الجيش تأبى نكران الجميل وترفض تحميل حماة الشرعية تبعات الشارع

LBCI
أخبار لبنان
08:56

عمليات دهم للجيش في منطقة دار الواسعة – بعلبك... ومقتل أحد أخطر المطلوبين

LBCI
خبر عاجل
08:23

نجل نصر الله لرويترز: انفجار أجهزة البيجر أغضبت والدي واخر لقاء معه كان قبل 3 أشهر من استشهاده والعائلة تلقت النبأ من خلال نشرات الأخبار وعن موضوع تسليم السلاح أقول "لا بأوهامكم ولا بأحلامكم"

LBCI
خبر عاجل
06:29

معلومات للـLBCI: إجتماع يعقد عند الثالثة بين رئيس الحكومة وكل من وزير الداخلية والدفاع والعدل على أن يليه لقاء تشاوري مع كافة الوزراء لمراجعة العمل الحكومي

LBCI
فنّ
15:00

في أجواء رومانسية بإيطاليا... دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد ناصيف زيتون (صور)

LBCI
أخبار لبنان
02:47

حمادة ينفي أن يكون قد قصد فعالية الروشة أو ذكرى نصرالله بأي كلمة نابية

