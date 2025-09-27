لاريجاني: أحد أهداف هذه الزيارة هو المشاركة في مراسم تكريم شهداء الدفاع عن لبنان

لاريجاني: سلوك الكيان الصهيوني أصبح أكثر وضوحًا للشعوب واتضح اليوم صدق ما قاله السيد حسن نصرالله منذ عقود

لاريجاني: سلوك الكيان الصهيوني أصبح أكثر وضوحًا للشعوب واتضح اليوم صدق ما قاله السيد حسن نصرالله منذ عقود

استئناف تصدير النفط من حقول كردستان العراق بعد توقفه لأكثر من عامَين