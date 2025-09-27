لاريجاني: سلوك الكيان الصهيوني أصبح أكثر وضوحًا للشعوب واتضح اليوم صدق ما قاله السيد حسن نصرالله منذ عقود

التالي

لاريجاني: كل الدول قد تكون عرضة للعدوان الصهيوني وما حصل في قطر يؤكد صدق هذه المقولة لذا تبحث دول المنطقة عن آليات للتعاون في ما بينها وهذا نهج صحيح ندعمه