"حزب الشعب الأوروبي - EPP " في الصيفي... والجميّل: ندعم رئيسي الجمهورية والحكومة في مسار بناء الدولة

أكد رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل على اهمية الشراكة والتعاون مع الحزب الشعب الأوروبي على العناوين والقيم السياسية، خلال استقباله وفداً من حزب الشعب الأوروبي في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، حيث جرى عرض لآخر التطورات في لبنان وعلى صعيد المنطقة.



وأوضح أن حزب الكتائب يدعم رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام من اجل الوصول الى بناء الدولة بعد حصر سلاح الميليشيات وتحقيق الإصلاحات الإدارية والمالية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى موضوع الانتخابات النيابية، مجدداً التشديد على ضرورة انتخاب المغتربين اللبنانيين لل ١٢٨ نائباً.



من جهته، ثمّن الوفد الأوروبي الشراكة مع حزب الكتائب اللبنانية وشدد على أهمية صوت الكتائب الذي يمثّل لبنان ويحمل رسالة الدفاع عن سيادته في جميع المناسبات.



وتم وضع اكليل غار على نصب الامين العام السابق نزار نجاريان وضحايا انفجار ٤ آب، وكانت مناسبة للتشديد على استكمال السعي لكشف الحقيقة ومحاسبة مرتكبي الانفجار ومحاسبتهم.