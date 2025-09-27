لاريجاني من عين التينة: نتطلع إلى تكون دول المنطقة كلها قوية ومستقلة وفي ظل المؤامرات الإسرائيلية ينبغي على هذه الدول أن تتعاون وتضع الخلافات جانبًا

لاريجاني من عين التينة: حزب الله يمثل سدًا منيعًا أمام الكيان الإسرائيلي ويضحي بنفسه من أجل راحة الناس والمقاومة تمثل رأس مال للأمة الإسلامية

لاريجاني من عين التينة: أنا سعيد جدًا بهذا اللقاء ولبنان دولة صديقة لنا لذلك نتشاور معه في مختلف القضايا خاصةً في ظل تسارع الأحداث في هذه الأيام