لاريجاني من عين التينة: حزب الله يمثل سدًا منيعًا أمام الكيان الإسرائيلي ويضحي بنفسه من أجل راحة الناس والمقاومة تمثل رأس مال للأمة الإسلامية

لاريجاني من عين التينة: لبنان بلد صغير جغرافيًا لكنه دولة قوية في مواجهة إسرائيل والحزب والسيد نصرالله سيبقيان خالدين في قلوب المسلمين

لاريجاني من عين التينة: لبنان بلد صغير جغرافيًا لكنه دولة قوية في مواجهة إسرائيل والحزب والسيد نصرالله سيبقيان خالدين في قلوب المسلمين

لاريجاني من عين التينة: نتطلع إلى تكون دول المنطقة كلها قوية ومستقلة وفي ظل المؤامرات الإسرائيلية ينبغي على هذه الدول أن تتعاون وتضع الخلافات جانبًا