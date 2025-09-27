لاريجاني من عين التينة: موقف حزب الله الحالي ينبع عن عمق العقلانية وليس عن ضعف ونجاحه في التصدي للعدوان الإسرائيلي جاء نتيجة نجاحه في ترميم هيكليته واستعادة قوته

لاريجاني: حزب الله يمثل سدًا منيعًا أمام الكيان الإسرائيلي... وعلى المسؤولين اللبنانيين التعاون بينهم

لاريجاني: حزب الله يمثل سدًا منيعًا أمام الكيان الإسرائيلي... وعلى المسؤولين اللبنانيين التعاون بينهم

لاريجاني من عين التينة: مستعدون لمواجهة كل السيناريوهات لكنني لا أعتقد أن يتصرف الإسرائيليون بغباء وإذا فعلوا ذلك فسيتلقون ردًا قويًا