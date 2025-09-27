الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
26
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
موريكس دور
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
26
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لاريجاني من عين التينة: موقف حزب الله الحالي ينبع عن عمق العقلانية وليس عن ضعف ونجاحه في التصدي للعدوان الإسرائيلي جاء نتيجة نجاحه في ترميم هيكليته واستعادة قوته
آخر الأخبار
2025-09-27 | 06:09
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
لاريجاني من عين التينة: موقف حزب الله الحالي ينبع عن عمق العقلانية وليس عن ضعف ونجاحه في التصدي للعدوان الإسرائيلي جاء نتيجة نجاحه في ترميم هيكليته واستعادة قوته
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
التينة:
الحالي
العقلانية
ونجاحه
التصدي
للعدوان
الإسرائيلي
نتيجة
نجاحه
ترميم
هيكليته
واستعادة
التالي
لاريجاني: حزب الله يمثل سدًا منيعًا أمام الكيان الإسرائيلي... وعلى المسؤولين اللبنانيين التعاون بينهم
لاريجاني من عين التينة: مستعدون لمواجهة كل السيناريوهات لكنني لا أعتقد أن يتصرف الإسرائيليون بغباء وإذا فعلوا ذلك فسيتلقون ردًا قويًا
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:23
زيلينسكي يعلن تلقي أوكرانيا منظومة باتريوت للدفاع الجوي من إسرائيل
أخبار دولية
10:23
زيلينسكي يعلن تلقي أوكرانيا منظومة باتريوت للدفاع الجوي من إسرائيل
0
آخر الأخبار
09:58
الوكالة الوطنية: العثور على جهاز تجسس مزوّد بكاميرات مراقبة في حي الحمامير في حولا
آخر الأخبار
09:58
الوكالة الوطنية: العثور على جهاز تجسس مزوّد بكاميرات مراقبة في حي الحمامير في حولا
0
آخر الأخبار
09:43
زيلينسكي: أوكرانيا استلمت نظام باتريوت من إسرائيل ونشرته بالفعل
آخر الأخبار
09:43
زيلينسكي: أوكرانيا استلمت نظام باتريوت من إسرائيل ونشرته بالفعل
0
أخبار لبنان
09:33
جنبلاط التقى رئيس الأركان وعرض مع وفود أهلية وبلدية قضايا خدماتية عامة
أخبار لبنان
09:33
جنبلاط التقى رئيس الأركان وعرض مع وفود أهلية وبلدية قضايا خدماتية عامة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
09:58
الوكالة الوطنية: العثور على جهاز تجسس مزوّد بكاميرات مراقبة في حي الحمامير في حولا
آخر الأخبار
09:58
الوكالة الوطنية: العثور على جهاز تجسس مزوّد بكاميرات مراقبة في حي الحمامير في حولا
0
آخر الأخبار
09:43
زيلينسكي: أوكرانيا استلمت نظام باتريوت من إسرائيل ونشرته بالفعل
آخر الأخبار
09:43
زيلينسكي: أوكرانيا استلمت نظام باتريوت من إسرائيل ونشرته بالفعل
0
آخر الأخبار
09:22
زيلنسكي: لا أستبعد انسحاب الولايات المتحدة من المحادثات الأوكرانية الروسية في المستقبل
آخر الأخبار
09:22
زيلنسكي: لا أستبعد انسحاب الولايات المتحدة من المحادثات الأوكرانية الروسية في المستقبل
0
آخر الأخبار
09:06
أردوغان: ما لم يتم إيقاف إسرائيل ستظل إرادة إقامة دولة فلسطين ناقصة ويجب محاكمة نتنياهو وحكومته
آخر الأخبار
09:06
أردوغان: ما لم يتم إيقاف إسرائيل ستظل إرادة إقامة دولة فلسطين ناقصة ويجب محاكمة نتنياهو وحكومته
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
2025-09-07
ذكريات وتحديات... منير بو عساف وهشام بولس وفادي الراعي في "الموريكس دور 2025"
اخبار البرامج
2025-09-07
ذكريات وتحديات... منير بو عساف وهشام بولس وفادي الراعي في "الموريكس دور 2025"
0
أخبار لبنان
07:27
"حزب الله" يحيي ذكرى نصرالله وصفي الدين في حارة صيدا
أخبار لبنان
07:27
"حزب الله" يحيي ذكرى نصرالله وصفي الدين في حارة صيدا
0
أخبار لبنان
2025-09-21
تعميم لوزارات البيئة والداخلية والزراعة حول الصيد البري
أخبار لبنان
2025-09-21
تعميم لوزارات البيئة والداخلية والزراعة حول الصيد البري
0
آخر الأخبار
06:34
لاريجاني: حزب الله يمثل سدًا منيعًا أمام الكيان الإسرائيلي... وعلى المسؤولين اللبنانيين التعاون بينهم
آخر الأخبار
06:34
لاريجاني: حزب الله يمثل سدًا منيعًا أمام الكيان الإسرائيلي... وعلى المسؤولين اللبنانيين التعاون بينهم
بالفيديو
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:07
الذكرى الأولى لاستشهاد السيدين نصرالله وصفي الدين… اليكم المشهد
آخر الأخبار
08:07
الذكرى الأولى لاستشهاد السيدين نصرالله وصفي الدين… اليكم المشهد
0
آخر الأخبار
07:58
لاريجاني إلتقى بري... هذه التفاصيل
آخر الأخبار
07:58
لاريجاني إلتقى بري... هذه التفاصيل
0
آخر الأخبار
06:34
لاريجاني: حزب الله يمثل سدًا منيعًا أمام الكيان الإسرائيلي... وعلى المسؤولين اللبنانيين التعاون بينهم
آخر الأخبار
06:34
لاريجاني: حزب الله يمثل سدًا منيعًا أمام الكيان الإسرائيلي... وعلى المسؤولين اللبنانيين التعاون بينهم
0
تقارير نشرة الاخبار
03:16
بعد استنكار كلامه... النائب مروان حمادة يوضح موقفه للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:16
بعد استنكار كلامه... النائب مروان حمادة يوضح موقفه للـLBCI
0
أخبار دولية
01:07
ترامب: المحادثات مع دول الشرق الأوسط بشأن غزة مكثفة وستستمر
أخبار دولية
01:07
ترامب: المحادثات مع دول الشرق الأوسط بشأن غزة مكثفة وستستمر
0
أخبار دولية
16:35
عراقجي: إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران باطلة قانونًا
أخبار دولية
16:35
عراقجي: إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران باطلة قانونًا
0
آخر الأخبار
15:56
باسيل: نحن تيار السلام في حال لبنان نال حقوقه واوقفت اسرائيل عدوانها
آخر الأخبار
15:56
باسيل: نحن تيار السلام في حال لبنان نال حقوقه واوقفت اسرائيل عدوانها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
سجين في سجن رومية: "سامحوني… ونلت شهادتين باللغتين العربية والإنجليزية"
تقارير نشرة الاخبار
14:20
سجين في سجن رومية: "سامحوني… ونلت شهادتين باللغتين العربية والإنجليزية"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
انتخابات أم تمديد؟ مَخرجَان وإلا...
تقارير نشرة الاخبار
13:16
انتخابات أم تمديد؟ مَخرجَان وإلا...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
03:16
بعد استنكار كلامه... النائب مروان حمادة يوضح موقفه للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:16
بعد استنكار كلامه... النائب مروان حمادة يوضح موقفه للـLBCI
2
فنّ
15:00
في أجواء رومانسية بإيطاليا... دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد ناصيف زيتون (صور)
فنّ
15:00
في أجواء رومانسية بإيطاليا... دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد ناصيف زيتون (صور)
3
أخبار لبنان
02:47
حمادة ينفي أن يكون قد قصد فعالية الروشة أو ذكرى نصرالله بأي كلمة نابية
أخبار لبنان
02:47
حمادة ينفي أن يكون قد قصد فعالية الروشة أو ذكرى نصرالله بأي كلمة نابية
4
أخبار لبنان
12:00
بري دعا الى جلسة عامة الاثنين في ٢٩ الحالي
أخبار لبنان
12:00
بري دعا الى جلسة عامة الاثنين في ٢٩ الحالي
5
خبر عاجل
11:02
متري: ما جرى أمس من مخالفة يدعونا إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والحكومة حريصة على استقرار البلاد وقطع باب الفتنة وحملات الكراهية
خبر عاجل
11:02
متري: ما جرى أمس من مخالفة يدعونا إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والحكومة حريصة على استقرار البلاد وقطع باب الفتنة وحملات الكراهية
6
اسرار
23:55
أسرار الصحف 27-09-2025
اسرار
23:55
أسرار الصحف 27-09-2025
7
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 26-09-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 26-09-2025
8
أمن وقضاء
13:04
الجيش يطيح بـ"السبع والرقم الصعب" في بعلبك
أمن وقضاء
13:04
الجيش يطيح بـ"السبع والرقم الصعب" في بعلبك
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More