لاريجاني: حزب الله يمثل سدًا منيعًا أمام الكيان الإسرائيلي... وعلى المسؤولين اللبنانيين التعاون بينهم

أعلن علي لاريجاني، بعد لقائه رئيس مجلس النواب في عين التينة، أنه سعيد جدًا بهذا اللقاء، مشيراً الى أن لبنان دولة صديقة لايران لذلك تتشاور معه في مختلف القضايا خاصةً في ظل تسارع الأحداث في هذه الأيام.

وشدد لاريجاني على تطلع ايران إلى أن تكون دول المنطقة كلها قوية ومستقلة.

وأشار الى أنه ينبغي على هذه الدول، في ظل المؤامرات الإسرائيلية، أن تتعاون وتضع الخلافات جانبًا.

في السياق، رحب بمبادرة الشيخ نعيم قاسم، واعتبر أن السعودية دولة صديقة وهناك مشاورات بينهما.

وقال: ”اليوم هو يوم التعاون إذ إننا في مواجهة عدو واحد وموقف قاسم صائب تمامًا“.

وأضاف: ”حزب الله يمثل سدًا منيعًا أمام الكيان الإسرائيلي ويضحي بنفسه من أجل راحة الناس والمقاومة تمثل رأس مال للأمة الإسلامية“.

كما شدد على أن لبنان بلد صغير جغرافيًا لكنه دولة قوية في مواجهة إسرائيل، ”الحزب والسيد نصرالله سيبقيان خالدين في قلوب المسلمين“.

وأوضح لاريجاني أنه يجب على المسؤولين اللبنانيين التعاون بينهم للوصول إلى حل للمسائل الداخلية.

وأكد: ”الشعب اللبناني هو الذي يجب أن يقرر“.

وشدد لاريجاني على أن حزب الله لا يحتاج إلى تزويده بالسلاح من مكان آخر

وأشار الى أن ايران مستعدون لمواجهة كل السيناريوهات، وقال: ”لا أعتقد أن يتصرف الإسرائيليون بغباء وإذا فعلوا ذلك فسيتلقون ردًا قويًا“.