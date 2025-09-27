الشيخ نعيم قاسم: نحن نتقدم ونرمم وحاضرون لاي دفاع في مواجهة العدو الاسرائيلي وإنجازاتنا كانت في حالة تسابق مع المشروع الإسرائيليّ إذ إنّنا استطعنا أن نبقى في الميدان

