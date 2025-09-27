الشيخ نعيم قاسم: ندعو إلى تطبيق اتفاق الطائف الذي يدعو إلى تحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيليّ إذًا المطلوب أوّلًا التحرير بالاستعانة بالمقاومة

