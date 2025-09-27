الشيخ نعيم قاسم: إذا وقف الشعب الفلسطينيّ وحده من دون إمكانات واستطاع أن يوقف مشروع إسرائيل فكيف إذا تكاتفنا لذلك تعالوا كأنظمة وشعوب ومقاومة نتكاتف

