كتائب القسام تعلن انقطاع التواصل مع الأسيرين عمري ميران ومتان انغريست نتيجة العمليات العسكرية الهمجية والاستهدافات العنيفة في حيي الصبرة وتل الهوا خلال الساعات الـ48 الأخيرة

كتائب القسام: حياة الأسيرين في خطرٍ حقيقي وعلى قوات الإحتلال التراجع فورًا إلى جنوب شارع 8 وإيقاف الطلعات الجوية لمدة 24 ساعة إبتداءً من الساعة 18:00 من مساء اليوم حتى يتم محاولة إخراج الأسيرين