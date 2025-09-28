الأخبار
كتائب القسام تعلن انقطاع التواصل مع الأسيرين عمري ميران ومتان انغريست نتيجة العمليات العسكرية الهمجية والاستهدافات العنيفة في حيي الصبرة وتل الهوا خلال الساعات الـ48 الأخيرة
2025-09-28 | 08:37
كتائب القسام تعلن انقطاع التواصل مع الأسيرين عمري ميران ومتان انغريست نتيجة العمليات العسكرية الهمجية والاستهدافات العنيفة في حيي الصبرة وتل الهوا خلال الساعات الـ48 الأخيرة
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
0
آخر الأخبار
11:49
الصايغ: لا وقت لدينا لنرتاح ويجب أن نكون حاضرين للمواجهة
آخر الأخبار
11:49
الصايغ: لا وقت لدينا لنرتاح ويجب أن نكون حاضرين للمواجهة
0
آخر الأخبار
2025-09-04
مصادر في مستشفيات غزة: 75 شهيدًا بنيران الجيش الإسرائيليّ منذ فجر اليوم بينهم 44 في مدينة غزة
آخر الأخبار
2025-09-04
مصادر في مستشفيات غزة: 75 شهيدًا بنيران الجيش الإسرائيليّ منذ فجر اليوم بينهم 44 في مدينة غزة
0
أخبار لبنان
06:49
تدابير سير بمناسبة انعقاد جلسة لمجلس النوّاب الاثنين
أخبار لبنان
06:49
تدابير سير بمناسبة انعقاد جلسة لمجلس النوّاب الاثنين
0
رياضة
2025-09-24
نجم كرة مضرب سابق يعترف: "أندم على فوزي ببطولة ويمبلدون في سن الـ17"
رياضة
2025-09-24
نجم كرة مضرب سابق يعترف: "أندم على فوزي ببطولة ويمبلدون في سن الـ17"
0
أخبار دولية
07:12
العين على خطة ترامب لوقف الحرب في غزة... إليكم آخر المستجدات
أخبار دولية
07:12
العين على خطة ترامب لوقف الحرب في غزة... إليكم آخر المستجدات
0
أخبار لبنان
07:10
الراعي من كوكبا: نصلي لانسحاب إسرائيل لكي يعود الناس إلى بيوتهم
أخبار لبنان
07:10
الراعي من كوكبا: نصلي لانسحاب إسرائيل لكي يعود الناس إلى بيوتهم
0
أخبار لبنان
06:46
الراعي: الجنوب هو نبض قلب لبنان
أخبار لبنان
06:46
الراعي: الجنوب هو نبض قلب لبنان
0
أخبار لبنان
03:45
حسين الحاج حسن: السلاح باق!
أخبار لبنان
03:45
حسين الحاج حسن: السلاح باق!
0
أخبار لبنان
16:32
وزير الخارجية السعودي: نقدر جهود الحكومة اللبنانية في بسط سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها
أخبار لبنان
16:32
وزير الخارجية السعودي: نقدر جهود الحكومة اللبنانية في بسط سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها
0
أخبار لبنان
15:12
براك: اذا أراد اللبنانيون دولة واحدة وجيشا واحدا فعليهم نزع سلاح حزب الله
أخبار لبنان
15:12
براك: اذا أراد اللبنانيون دولة واحدة وجيشا واحدا فعليهم نزع سلاح حزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
مع التحديث الجديد... تطبيق "نوك نوك" أصبح جزءا من يومك
تقارير نشرة الاخبار
13:52
مع التحديث الجديد... تطبيق "نوك نوك" أصبح جزءا من يومك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
من آثار الباشورة الى موقف للسيارات؟ اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:50
من آثار الباشورة الى موقف للسيارات؟ اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ملفات السجل التجاري من بعبدا إلى إحدى المدارس الرسمية
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ملفات السجل التجاري من بعبدا إلى إحدى المدارس الرسمية
1
أخبار لبنان
02:07
مأساة جديدة على طرقات لبنان...
أخبار لبنان
02:07
مأساة جديدة على طرقات لبنان...
2
أمن وقضاء
04:43
قوى الأمن تعمّم صورة موقوفة بجرم سرقة من منازل أقدمت على تنظيفها
أمن وقضاء
04:43
قوى الأمن تعمّم صورة موقوفة بجرم سرقة من منازل أقدمت على تنظيفها
3
حال الطقس
02:47
الطقس يتقلّب يوم الثلاثاء... واحتمال تساقط أمطار محلية
حال الطقس
02:47
الطقس يتقلّب يوم الثلاثاء... واحتمال تساقط أمطار محلية
4
أمن وقضاء
06:25
يمارس النشل على متن دراجة آلية... وهذا ما حلّ به
أمن وقضاء
06:25
يمارس النشل على متن دراجة آلية... وهذا ما حلّ به
5
أخبار لبنان
02:56
السفيرة الأميركية تُودّع لبنان: آمل أن تواصلوا احتضان هذه المرحلة التاريخية التي يمر بها البلد
أخبار لبنان
02:56
السفيرة الأميركية تُودّع لبنان: آمل أن تواصلوا احتضان هذه المرحلة التاريخية التي يمر بها البلد
6
خبر عاجل
01:12
تدابير سير اليوم في منطقة المنارة - بيروت
خبر عاجل
01:12
تدابير سير اليوم في منطقة المنارة - بيروت
7
خبر عاجل
05:18
نعيم قاسم استقبل لاريجاني: حزب الله منفتح على الجميع ومستعد لكل أشكال التعاون مع الذين يقفون بوجه العدو الإسرائيلي
خبر عاجل
05:18
نعيم قاسم استقبل لاريجاني: حزب الله منفتح على الجميع ومستعد لكل أشكال التعاون مع الذين يقفون بوجه العدو الإسرائيلي
8
خبر عاجل
15:01
المبعوث الاميركي توم براك لـ"الجزيرة": إذا أراد اللبنانيون دولة واحدة وجيشا واحدا فعليهم نزع سلاح حزب الله ومنع نشوب حرب أهلية
خبر عاجل
15:01
المبعوث الاميركي توم براك لـ"الجزيرة": إذا أراد اللبنانيون دولة واحدة وجيشا واحدا فعليهم نزع سلاح حزب الله ومنع نشوب حرب أهلية
