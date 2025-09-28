الأخبار
أسبوع الموضة في باريس يطلق "عصرا جديدا" في القطاع

2025-09-28 | 07:00
ينطلق أسبوع الموضة النسائية في باريس الاثنين بنسخة حاسمة تشهد باكورة العروض لمديري تصاميم جدد في دور أزياء كبرى، ما قد يفتح عصرا جديدا في قطاع الموضة.

ويعكس موسم ربيع وصيف 2026 فترة انتقالات غير مسبوقة للمديرين الفنيين في دور الأزياء، ويجسد تجديدا واسعا في هذا المجال، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس". 

ويقول رئيس تحرير قسم الموضة وأسلوب الحياة في مجلة "فانيتي فير" بنسختها الفرنسية بيار غروبو "ندخل فصلا جديدا، ليس فقط في ماهية أسبوع الموضة، بل في شكل الموضة خلال السنوات العشر المقبلة".

ويُتوقع أن يكون أول عرض لماتيو بلازي في دار شانيل في السادس من تشرين الأول، حدثا بارزا.

ويواجه المصمم الفرنسي البلجيكي البالغ 41 عاما، والذي تم التعاقد معه من "بوتيغا فينيتا" التابعة لمجموعة كيرينغ، مهمة شاقة تتمثل في تجسيد خط شانيل في تصاميمه وطي صفحة كارل لاغرفيلد.

واكتسب بلازي شهرة واسعة في دار مارتان مارجيلا بفضل أسلوبه التجريبي في عالم الأزياء، ثم رسّخ خبرته في "بوتيغا فينيتا" حيث طوّر تقنية "الإنترتشيو"، وهي تقنية نسيج يدوي تميّزت بها الدار.

ومع مشاركة أكثر من 110 دور أزياء و74 عرضا مُجدولا حتى 7 تشرين الأول، يؤكد باسكال موران، الرئيس التنفيذي لاتحاد الأزياء الراقية والموضة، الجهة المنظمة للحدث، أن هذه النسخة "تبدو واعدة للغاية".

