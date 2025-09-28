الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الوكالة الوطنية للإعلام: حريق كبير شب بين بلدتي بسري وتعيد في منطقة جزين وقد عمل الدفاع المدني بمؤازرة طائرة مروحية تابعة للجيش وبمساعدة الأهالي على محاولة إخمادها إلا أن الجهود لم تفلح حتى اللحظة

آخر الأخبار
2025-09-28 | 09:44
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الوكالة الوطنية للإعلام: حريق كبير شب بين بلدتي بسري وتعيد في منطقة جزين وقد عمل الدفاع المدني بمؤازرة طائرة مروحية تابعة للجيش وبمساعدة الأهالي على محاولة إخمادها إلا أن الجهود لم تفلح حتى اللحظة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الوكالة الوطنية للإعلام: حريق كبير شب بين بلدتي بسري وتعيد في منطقة جزين وقد عمل الدفاع المدني بمؤازرة طائرة مروحية تابعة للجيش وبمساعدة الأهالي على محاولة إخمادها إلا أن الجهود لم تفلح حتى اللحظة

الوكالة الوطنية للإعلام: حريق كبير شب بين بلدتي بسري وتعيد في منطقة جزين وقد عمل الدفاع المدني بمؤازرة طائرة مروحية تابعة للجيش وبمساعدة الأهالي على محاولة إخمادها إلا أن الجهود لم تفلح حتى اللحظة وقد قضت النيران على مساحات كبيرة من أشجار السنديان والصنوبر البري
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الوطنية

للإعلام:

بلدتي

وتعيد

منطقة

الدفاع

المدني

بمؤازرة

طائرة

مروحية

تابعة

للجيش

وبمساعدة

الأهالي

محاولة

إخمادها

الجهود

اللحظة

LBCI التالي
مستشفى العودة: 8 شهداء في قصف إسرائيلي على منزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
براك لـ"الجزيرة": الموقف الأميركي يسير في اتجاه وقف الحرب في غزة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-09-06

الوكالة الوطنية للإعلام: اندلاع حريق كبير جانب أوتوستراد صيدا - صور محلة الغازية والدفاع المدني يحاول اخماده

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-29

الوكالة الوطنية للإعلام: حريق كبير شب في حارة صيدا بالقرب من مقام النبي يحيى وفرق الدفاع المدني تعمل على إخماده

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-13

حريق كبير في جبل سير في رشميا - قضاء عاليه ومناشدات للجيش اللبناني لمؤازرة الدفاع المدني في عملية الإخماد

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-15

الوكالة الوطنية للإعلام: حريق شب في بلدة المعمارية والدفاع المدني يعمل على إخماد النيران ومحاصرتها ومنع إمتدادها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
13:00

ترامب لأكسيوس: إذا نجحنا في الخطة المطروحة بشأن غزة فسيكون ذلك عظيما لإسرائيل والشرق الأوسط

LBCI
آخر الأخبار
12:49

مسؤول لـ"رويترز": المبعوث الأميركي الخاص آدم بولر ومسؤولون آخرون زاروا أفغانستان اليوم الأحد وتم إطلاق المواطن الأميركي أمير أميري من أفغانستان بوساطة قطرية

LBCI
آخر الأخبار
12:40

ترامب لأكسيوس: المفاوضات بشأن إنهاء حرب غزة بمراحلها النهائية ومن شأن الاتفاق فتح الباب أمام سلام أوسع بالمنطقة

LBCI
آخر الأخبار
12:21

الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران المسير يحلق على علو منخفض وبشكل مكثف فوق منطقة الزهراني

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
11:49

الصايغ: لا وقت لدينا لنرتاح ويجب أن نكون حاضرين للمواجهة

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-04

مصادر في مستشفيات غزة: 75 شهيدًا بنيران الجيش الإسرائيليّ منذ فجر اليوم بينهم 44 في مدينة غزة

LBCI
أخبار لبنان
06:49

تدابير سير بمناسبة انعقاد جلسة لمجلس النوّاب الاثنين

LBCI
رياضة
2025-09-24

نجم كرة مضرب سابق يعترف: "أندم على فوزي ببطولة ويمبلدون في سن الـ17"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:12

العين على خطة ترامب لوقف الحرب في غزة... إليكم آخر المستجدات

LBCI
أخبار لبنان
07:10

الراعي من كوكبا: نصلي لانسحاب إسرائيل لكي يعود الناس إلى بيوتهم

LBCI
أخبار لبنان
06:46

الراعي: الجنوب هو نبض قلب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
03:45

حسين الحاج حسن: السلاح باق!

LBCI
أخبار لبنان
16:32

وزير الخارجية السعودي: نقدر جهود الحكومة اللبنانية في بسط سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها

LBCI
أخبار لبنان
15:12

براك: اذا أراد اللبنانيون دولة واحدة وجيشا واحدا فعليهم نزع سلاح حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

مع التحديث الجديد... تطبيق "نوك نوك" أصبح جزءا من يومك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

من آثار الباشورة الى موقف للسيارات؟ اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

ملفات السجل التجاري من بعبدا إلى إحدى المدارس الرسمية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
02:07

مأساة جديدة على طرقات لبنان...

LBCI
أمن وقضاء
04:43

قوى الأمن تعمّم صورة موقوفة بجرم سرقة من منازل أقدمت على تنظيفها

LBCI
حال الطقس
02:47

الطقس يتقلّب يوم الثلاثاء... واحتمال تساقط أمطار محلية

LBCI
أمن وقضاء
06:25

يمارس النشل على متن دراجة آلية... وهذا ما حلّ به

LBCI
أخبار لبنان
02:56

السفيرة الأميركية تُودّع لبنان: آمل أن تواصلوا احتضان هذه المرحلة التاريخية التي يمر بها البلد

LBCI
خبر عاجل
01:12

تدابير سير اليوم في منطقة المنارة - بيروت

LBCI
خبر عاجل
05:18

نعيم قاسم استقبل ‏لاريجاني: حزب الله منفتح على الجميع ومستعد لكل أشكال التعاون مع الذين يقفون بوجه العدو الإسرائيلي

LBCI
خبر عاجل
15:01

المبعوث الاميركي توم براك لـ"الجزيرة": إذا أراد اللبنانيون دولة واحدة وجيشا واحدا فعليهم نزع سلاح حزب الله ومنع نشوب حرب أهلية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More