الوكالة الوطنية للإعلام: حريق كبير شب بين بلدتي بسري وتعيد في منطقة جزين وقد عمل الدفاع المدني بمؤازرة طائرة مروحية تابعة للجيش وبمساعدة الأهالي على محاولة إخمادها إلا أن الجهود لم تفلح حتى اللحظة وقد قضت النيران على مساحات كبيرة من أشجار السنديان والصنوبر البري