الشرطة الأميركية: مقتل شخص وإصابة آخرين في إطلاق نار بكنيسة في ولاية ميشيغن

الرئيس جوزاف عون هنأ مديرية أمن الدولة بعيدها الأربعين: العين الساهرة على مكافحة الفساد والقضاء على الرشوة ومنع التلاعب بحقوق المواطنين

وزير الخارجية الإيراني على إكس: ندعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى منع أي محاولة لإعادة فرض العقوبات على إيران