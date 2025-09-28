الخارجية القطرية: المواطن الأميركي أمير أميري في طريقه إلى الدوحة وسيغادر البلاد في وقت لاحق

التحكم المروري: حركة المرور طبيعية على كل الطرقات والتقاطعات وعلى مداخل العاصمة بيروت

رئيس البرلمان الإيراني: إذا أقدمت أي دولة على اتخاذ أي إجراء ضدنا بناء على القرارات الأممية فستواجه ردا صارما