الرئيس عون تسلّم من رئيسة الهيئة العليا للتأديب القاضية ريتا غنطوس التقرير السنوي عن أعمال الهيئة

النائب عبد الرحمن البزري بعد لقائه الرئيس جوزاف عون: رئيس الجمهورية مثّل جميع اللبنانيين في نيويورك وكرّس عودة العلاقات اللبنانية الدولية بعد طول غياب ونأمل أن تترجم هذه اللقاءات بخطوات عملية