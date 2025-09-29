الأخبار
النائب عبد الرحمن البزري بعد لقائه الرئيس جوزاف عون: رئيس الجمهورية مثّل جميع اللبنانيين في نيويورك وكرّس عودة العلاقات اللبنانية الدولية بعد طول غياب ونأمل أن تترجم هذه اللقاءات بخطوات عملية
آخر الأخبار
2025-09-29 | 04:24
مشاهدات عالية
0
min
النائب عبد الرحمن البزري بعد لقائه الرئيس جوزاف عون: رئيس الجمهورية مثّل جميع اللبنانيين في نيويورك وكرّس عودة العلاقات اللبنانية الدولية بعد طول غياب ونأمل أن تترجم هذه اللقاءات بخطوات عملية
آخر الأخبار
التالي
الوكالة الوطنية للاعلام: تحليق مسير على علو منخفض جدا وبشكل متواصل فوق بلدات الغسانية وكوثرية السياد والخرطوم
الرئيس عون تسلّم من رئيسة الهيئة العليا للتأديب القاضية ريتا غنطوس التقرير السنوي عن أعمال الهيئة
السابق
آخر الأخبار
آخر الأخبار
05:45
