حبشي: الأجدى بنا اليوم طرح القانون المجل المكرر على مجلس النواب حتى يتم التصويت على صفة العجلة وبعدها مناقشته لتحديد مصيره

النائب علي فياض: عملية إنتخاب الإغتراب تعاني من مشكلة أساسًا لها أبعاد ميثاقية

النائب علي فياض: عملية إنتخاب الإغتراب تعاني من مشكلة أساسًا لها أبعاد ميثاقية

أنطوان حبشي من مجلس النواب: ما يحصل اليوم خطير جدا ومن يريد تطيير الإنتخابات النيابية هو من لا يسمح لقانون معجل مكرر أن يطرح في مجلس النواب