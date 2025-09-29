النائب علي فياض: عملية إنتخاب الإغتراب تعاني من مشكلة أساسًا لها أبعاد ميثاقية

فياض: لا قلق لدينا تجاه تماسك قواعدنا كثنائي أمل-حزب الله ونتمسك بإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها

فياض: لا قلق لدينا تجاه تماسك قواعدنا كثنائي أمل-حزب الله ونتمسك بإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها

حبشي: الأجدى بنا اليوم طرح القانون المجل المكرر على مجلس النواب حتى يتم التصويت على صفة العجلة وبعدها مناقشته لتحديد مصيره