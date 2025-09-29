فياض: لا قلق لدينا تجاه تماسك قواعدنا كثنائي أمل-حزب الله ونتمسك بإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها

التالي

النائب علي فياض: قلت لوزير الداخلية إنني سأطلب فيزا للسفر الى الولايات المتحدة لألتقي بالقواعد الإنتخابية في ديترويت وميشيغان حيث الإنتشار الشيعي واسع واذا لم يعطوني فهذه مدعاة للطعن في القانون