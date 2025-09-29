وزير الداخلية من مجلس النواب: باشرت منذ أسابيع بالتواصل خطيا وشفهيا مع وزارة الخارجية وهي أنجزت بالتنسيق معنا آلية التسجيل لاقتراع المغتربين

التالي

وزير الداخلية عن تجمع الروشة: القرار كان بالسماح بإعطاء الترخيص على أساس تجمع بعدد محدود ومن دون اضاءة الصخرة ولكن اثناء التنفيذ تبين أن هناك أعدادا كبيرة وتم اضاءة الصخرة من داخل مكان التجمع وتعذر على الأجهزة الأمنية منع الاضاءة