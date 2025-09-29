مجلس النواب أقر في جلسته التشريعية مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 602 الرامي إلى تعديل القانون رقم 42 / 2017 المتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص

وزير الداخلية من مجلس النواب: باشرت منذ أسابيع بالتواصل خطيا وشفهيا مع وزارة الخارجية وهي أنجزت بالتنسيق معنا آلية التسجيل لاقتراع المغتربين

النائب فراس حمدان: ان عدم تدخل المشترع لمعالجة النواقص والغموض في قانون الانتخابات كما ارتأت الحكومة من شأنه تطيير الانتخابات وتعذر اجراء الانتخابات على أساس القانون النفاذ الحالي