الرئيس عون يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر بعبدا

النائب علي حسن خليل: القانون واضح والفصل المرتبط بالمغتربين واضح وكل الكتل النيابية سابقا كانت قد وافقت عليه والمادة 122 واضحة كما المادة 123 و"القصة ما بدا تكبير كتير للحجر" للوصول الى تعطيل اجراء الإنتخابات في مواعيدها ونحن نصر على إجراءها

