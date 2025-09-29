الأخبار
روسيا تنسحب من معاهدة أوروبية ضد التعذيب
2025-09-29 | 10:17
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونًا تنسحب بموجبه بلاده من المعاهدة الأوروبية للحماية من التعذيب التي أحدثها مجلس اوروبا، علما أن موسكو استبعدت من المجلس العام 2022 بعد غزوها لأوكرانيا.
ووقع الرئيس الروسي هذا القانون الذي سبق أن أقره البرلمان متهمًا مجلس أوروبا الذي مقره في ستراسبورغ ب"التمييز" بحق روسيا وذلك بحسب وثيقة نشرتها السلطات.
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
مقالات ذات صلة
