الهيئة الاتهامية في جبل لبنان: الموافقة على تخلية سبيل الخوري

وافقت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي فادي العريضي على تخلية سبيل المدير العام لـ "كازينو لبنان" رولان الخوري وثلاثة آخرين موقوفين في ملف كازينو لبنان، لقاء كفالة مالي قيمتها 20 مليار ليرة لبنانية عن كل شخص من هؤلاء.



وكانت التحقيقات توسعت في ملف كازينو لبنان والمراهنات وألعاب الميسر "online" التابعة لشركة "BET ARABIA"، وطالت سلسلة توقيفات مسؤولين كباراً، من بينهم رولان الخوري الذي وضع رهن التحقيق.