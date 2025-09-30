سفير مصر لدى لبنان علاء موسى للـLBCI: اللجنة الخماسية أُنشئت أساسًا لدعم لبنان في إنهاء الفراغ الرئاسي حصراً لكن مع الوقت تفرعت مهامها إلى قضايا أخرى مترابطة فتدخلت اللجنة عند الحاجة

سفير مصر لدى لبنان علاء موسى للـLBCI: بعد إنجاز الاستحقاق الرئاسي تحوّل نشاط اللجنة الخماسية إلى دعم استقرار لبنان اقتصاديًا وأمنيًا وهي تواصل عملها بشكل ثنائي وجماعي من خلال اجتماعاتها المستمرة وعلاقاتها الثنائية مع الدولة اللبنانية

سفير مصر لدى لبنان علاء موسى للـLBCI: بعد إنجاز الاستحقاق الرئاسي تحوّل نشاط اللجنة الخماسية إلى دعم استقرار لبنان اقتصاديًا وأمنيًا وهي تواصل عملها بشكل ثنائي وجماعي من خلال اجتماعاتها المستمرة وعلاقاتها الثنائية مع الدولة اللبنانية

السفير المصري للـLBCI: نحن مع إجراء الانتخابات النيابية في لبنان في موعدها العام المقبل ونرجو أن يتفق النواب على ما هو أفضل ولكن يجب ألا يتخذ عدم التوافق في الآراء ذريعة لتأجيل الانتخابات