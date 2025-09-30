سفير مصر لدى لبنان علاء موسى للـLBCI: بعد إنجاز الاستحقاق الرئاسي تحوّل نشاط اللجنة الخماسية إلى دعم استقرار لبنان اقتصاديًا وأمنيًا وهي تواصل عملها بشكل ثنائي وجماعي من خلال اجتماعاتها المستمرة وعلاقاتها الثنائية مع الدولة اللبنانية

نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: المواقف بشأن مقاطعة الجلسة اليوم كانت واضحة وإن لم يكتمل النصاب يعني أن الجلسة معطلة

سفير مصر لدى لبنان علاء موسى للـLBCI: اللجنة الخماسية أُنشئت أساسًا لدعم لبنان في إنهاء الفراغ الرئاسي حصراً لكن مع الوقت تفرعت مهامها إلى قضايا أخرى مترابطة فتدخلت اللجنة عند الحاجة