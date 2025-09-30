بو صعب: اذا لم تعقد جلسة تشريعية اليوم أحد لا يعرف متى تعقد جلسة أخرى

النائب بولا يعقوبيان: المقاطعة هدفها نبيل لكن كنت أفضل لو حضر النواب حتى لو داخل حرم المجلس

نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: المواقف بشأن مقاطعة الجلسة اليوم كانت واضحة وإن لم يكتمل النصاب يعني أن الجلسة معطلة