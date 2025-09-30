نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: المواقف بشأن مقاطعة الجلسة اليوم كانت واضحة وإن لم يكتمل النصاب يعني أن الجلسة معطلة

بو صعب: اذا لم تعقد جلسة تشريعية اليوم أحد لا يعرف متى تعقد جلسة أخرى

بو صعب: اذا لم تعقد جلسة تشريعية اليوم أحد لا يعرف متى تعقد جلسة أخرى

سفير مصر لدى لبنان علاء موسى للـLBCI: بعد إنجاز الاستحقاق الرئاسي تحوّل نشاط اللجنة الخماسية إلى دعم استقرار لبنان اقتصاديًا وأمنيًا وهي تواصل عملها بشكل ثنائي وجماعي من خلال اجتماعاتها المستمرة وعلاقاتها الثنائية مع الدولة اللبنانية