النائب علي فياض من مجلس النواب: الضغط لتغيير القانون وزج البلد في حالة مجهولة غير محددة الأفق هو مغامرة حقيقية بالإنتخابات المقبلة وهذا الأمر يتحمل مسؤوليته الطرف الذي يعطّل المجلس النيابي والذي يصر على الإنقلاب على القانون النافذ

